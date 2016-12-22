Спецслужбы Ирана предотвратили теракт на юго-востоке страны, сообщает Press.TV. Как сообщает телеканал, в результате операции удалось уничтожить двух террористов.

«В воскресенье террористы попытались установить взрывчатку на одном из погранпостов спецслужб Ирана в провинции Систан и Белуджистан <...> правоохранители ответили вовремя и уничтожили автомобиль террористов», — сказано в сообщении.

Третий боевик, по данным телеканала, устроил самоподрыв, при этом два иранских правоохранителя получили ранения.

Press TV подчеркивает, что работникам пограничных служб достаточно часто приходится сталкиваться с боевиками и наркоторговцами. «Большинство атаковавших из Пакистана, они арестованы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД страны, в этот же день в провинции Систан и Белуджистан удалось перехватить 80 кг взрывчатки, 17 мин, 28 пистолетов, 35 ручных гранат и 580 кг наркотиков. ​​