Власти Сахалина заявили о заканчивающемся топливе на острове Кунашир

Запасов топлива для дизельэлектростанций на Курильском острове Кунашир, где проживают более 10 тыс. человек, хватит только на два дня. Об этом на заседании штаба при министерстве ЖКХ Сахалинской области по контролю за ходом отопительного сезона заявил исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации Евгений Токарев, сообщает ТАСС.

По его словам, на острове Шикотан топлива хватит на восемь дней. Сложившуюся в Южно-Курильском городском округе ситуацию он назвал «критической» и «недопустимой».

По словам Токарева, танкер с запасом топлива стоит на подходе к Кунаширу с 12 апреля, однако встать на разгрузку ему не позволяли метеоусловия. «Планируем, что танкер встанет на разгрузку сегодня [17 апреля]», — добавил чиновник.

Танкер должен доставить на Кунашир 700 т топлива, а на Шикотан — 300 т. После поставок запаса ГСМ (горюче-смазочных материалов) на островах хватит на 30 дней. Следующий танкер подойдет к островам через неделю.