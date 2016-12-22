Бывший глава сети Globus станет топ-менеджером X5

Бывший глава немецкой сети гипермаркетов Globus Йоханнес Толай станет коммерческим директором X5 Retail Group. Об этом заявил «Ведомостям» представитель ретейлера и подтвердил топ-менеджер.

По словам представителя ретейлера, Толай будет отвечать за координацию стратегических отношений всех трех сетей группы с поставщиками, руководство международными офисами и прямой импорт. Кроме того, он станет коммерческим директором принадлежащей X5 сети гипермаркетов «Карусель».

Последние полтора года Толай консультировал группу в вопросах развития этой сети. «Я вижу потенциал в X5, поэтому согласился здесь работать», — приводит издание его слова.

Толай работал в Globus c 1987 года, с 2009 года он являлся гендиректором ее российского подразделения «Гиперглобус». При нем эта сеть гипермаркетов попала в топ-10 крупнейших ретейлеров в России по итогам 2015 года, однако через год он ушел из «Гиперглобуса».

В декабре 2016 года Толай стал соучредителем зарегистрированного в Рязанской области ООО «Голдинские продукты питания» (ГПП), следует из данных СПАРК «Интерфакса». Толай с партнерами планировали наладить выпуск итальянских сыров сорта «качетто» и твердых европейских сортов, писал «Коммерсантъ». Однако от проекта пришлось отказаться из-за проблем с сырым молоком.