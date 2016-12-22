«Известия» сообщили о планах Госдумы по борьбе с «резиновыми» квартирами

В Госдуме предложили бороться с «резиновыми» квартирами за счет запрета продажи их микродолей, а также ограничения права собственников на регистрацию третьих лиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
«Первое — запретить собственникам регистрировать на своей жилплощади жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади», — говорится в материале. При этом такие нормы в Москве составляют 10 кв. м, в некоторых регионах от 15 кв. м. Требование не будет распространяться на супругов, детей и родителей.
Кроме того, в законопроекте предлагается запретить дробить жилье на микродоли, реально проживать на которых невозможно. Исключение — случаи приватизации, наследования и другие, когда право на часть помещения появляется в силу закона.
По данным собеседников «Известий», в начале апреля инициативу раскритиковала правительственная комиссия, в том числе идею ограничить право граждан на вселение третьих лиц. Против выступили МВД и Минстрой, однако, как сообщают источники газеты, в правительстве уже удалось устранить разногласия.
В июле 2017 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести жилую норму для постановки на учет мигрантов в квартирах, чтобы исключить появление «резиновых квартир», где проживают «мертвые души». В том числе она предлагала ввести «норму площади на мигранта». В середине февраля этого года правительство просило ужесточить законопроект Яровой по регистрации трудовых мигрантов по адресам офисов.