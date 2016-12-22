Россия в феврале сократила вложения в гособлигации США до $93,8 млрд

Россия в феврале этого года сократила вложения в американские гособлигации до $93,8 млрд. В январе эта сумма составляла $96,9 млрд, следует из опубликованных данных Минфина США.
При этом в феврале прошлого года Россия вложилась в ценные бумаги американского правительства на $86,3 млрд. На максимальную в 2017 году сумму Россия покупала американский госдолг в мае — на $108,7 млрд.
На первом месте среди стран по инвестициям США находится Китай, вложивший в эти активы в феврале этого года $1,178 трлн. На втором месте Япония — $1,060 трлн. На третьей позиции расположилась Ирландия — $314 млрд. Россия заняла 16-е место.
Общие иностранные запасы государственных облигаций США в феврале выросли до $ 6,29 трлн с $ 6,26 трлн в предыдущем месяце. Увеличение произошло после трех предыдущих месяцев спада.
Американскими гособлигациями владеют иностранные компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США проводить государственные расходы в условиях бюджетного дефицита.
Ранее стало известно, что Россия в связи с введенными Вашингтоном санкциями будет готова к «жесткому» сценарию действий США, который в том числе может предусматривать запрет американским инвесторам вкладывать средства в облигации федерального займа (ОФЗ) и в покупку российского госдолга.