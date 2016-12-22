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ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8%
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ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8%
Экономика, 07:55
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ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Об этом сообщает агентство Ecns со ссылкой на данные национального бюро статистики. 

Рост промышленного производства в первом квартале составил 6,8%. Частные инвестиции выросли на 8,9% за тот же период, увеличившись на 0,8 процентных пункта по сравнению с январем-февралем, пишет агентство. Розничные продажи, по данным Ecns, выросли на 9,8% за первые три месяца, а инвестиции в развитие недвижимости выросли на 10,4% в годовом исчислении за первые три месяца текущего года.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали замедления темпов роста в первом квартале до 6,7% с 6,8% за два предыдущих квартала.

В апреле 2017 года Bloomberg со ссылкой на национальное бюро статистики КНР сообщало, что темпы роста экономики Китая увеличились во втором квартале подряд на фоне увеличения объема инвестиций, рынка недвижимости, розничных продаж и промышленного производства. Рост ВВП в первом квартале прошлого года составил 6,9% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Рост ВВП Китая в годовом выражении сокращается с 2010 года, тогда этот показатель был на уровне 10,4%. К 2015 году темпы роста экономики страны замедлились до 6,9%, а в 2016 году — до 6,7%.

Теги: ВВП , Китай
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