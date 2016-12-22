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Суд приговорил к 4,5 годам колонии виновника крушения Ил-18 в Якутии
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Суд приговорил к 4,5 годам колонии виновника крушения Ил-18 в Якутии
Общество, 06:58
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Суд приговорил к 4,5 годам колонии виновника крушения Ил-18 в Якутии

Якутский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселения руководителя полетами аэродрома Тикси в Якутии Ахмедова М.Ш., который в декабре 2016 года дал указание экипажу самолета Минобороны на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов, в результате чего Ил-18 потерпел крушение. Об этом сообщается на сайте суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с обвиняемого в пользу Минобороны России 23,5 млн руб. в счет утраченного Ил-18. В суде уточнили, что Ахмедов признан виновным в нарушении правил полетов, которое повлекло по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью потерпевшим, уничтожения самолета.

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«Согласно приговору, 19 декабря 2016 года Ахмедов, являясь руководителем полетами аэродрома Тикси, в нарушение правил полетов дал указание экипажу воздушного судна Ил-18, на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов», — говорится в сообщении. После того, как самолет занял заданную полосу, он столкнулся с поверхностью земли и разрушился. «В результате авиационного происшествия один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести», — указали в суде.

Теги: Ил-18 , Якутия , Приговор
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