СМИ сообщили о ракетном обстреле базы Думайр близ Дамаска

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила три ракеты над авиабазой Думайр, расположенной вблизи Дамаска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ ливанского шиитского движения «Хезболла».

По данным источника Al Masdar, на авиабазе Думайр находятся российские военные, которые проводили переговоры с повстанческими силами в этом районе. При этом издание отмечает, что подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ПВО Сирии перехватила ракеты, которые были выпущены в сторону авиабазы Шайрат в Хомсе. О том, кто вел ракетный обстрел не сообщается. По словам собеседника Al Masdar, сирийские военные считают, что обстрел по авиабазе Шайрат совершил Израиль, поскольку военные самолеты вошли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана.

В Пентагоне, комментируя данные об обстреле Шайрата, заявили, что США не ведут военных действий в этом районе в Сирии.

В ночь на 14 апреля Франция, США и Великобритания осуществили ракетные удары по нескольким объектам правительственных сил в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума. Ответственным за случившееся лидеры этих стран назвали президента Сирии Башара Асада. Всего было выпущено более 100 ракет.