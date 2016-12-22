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В Танзании не менее девяти человек погибли из-за ливней
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В Танзании не менее девяти человек погибли из-за ливней
Общество, 01:46
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В Танзании не менее девяти человек погибли из-за ливней

В Танзании по меньшей мере девять человек погибли в городе Дар-эс-Саламе из-за сильных ливней, которые идут на протяжении трех дней. Об этом сообщает Citizen TV со ссылкой на полицию.

По словам начальника полиции города Лазаро Мамбосаса, причиной гибели девяти человек стали наводнения. Из-за ливней затоплены дороги, разрушены дома, нанесен урон транспортным средствам.

По данным телеканала, жители спасаются от наводнения на крышах домов. Власти поручили закрыть школы в городе с 17 апреля. 

Теги: Танзания
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