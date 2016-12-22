При наезде машины на толпу у ТЦ в Манчестере пострадали шесть человек

В Манчестере в результате наезда на толпу около торгового центра пострадали не менее шести человек. Об этом сообщает Мanchester Evening News.



Как сообщил представитель экстренных служб, четверо из пострадавших могли передвигаться сами. Двое других получили травмы ног, но какого именно характера, не уточняется. Врачи не сообщили, сколько лет было пострадавшим.

Все они были госпитализированы, сообщили РБК в Национальной службе здравоохранения Британии.

«Шесть человек были доставлены в больницы», — сказала сотрудница пресс-службы. РБК направил запрос в посольство России в Великобритании, чтобы уточнить, нет ли среди пострадавших россиян.

В полиции отметили, что произошедшее не связано с терактом. В британских правоохранительных органах заявили, что в ДТП принимал участие автомобиль Kia Venga, и оно произошло на парковке.



По подозрению в небезопасном вождении задержан 80-летний мужчина. Другие детали инцидента не уточняются.