Мутко прокомментировал расследование ФИФА о расизме на матче в Петербурге

Вице-премьер России Виталий Мутко считает бессмысленным из-за некорректного поведения болельщиков обвинять в расизме организаторов матча или всю страну. Так он прокомментировал расследование ФИФА по дисциплинарному делу в отношении Российского футбольного союза (РФС) из-за расистских выкриков на матче Россия — Франция, передает «РИА Новости».

«Все идентифицируют, посмотрят, разберутся, кто это, зачем, почему и как. Обвинять сегодня страну или организатора в этом — бессмыслица», — сказал Мутко.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия настроена против расизма, как и ФИФА и УЕФА. Комментируя ситуацию на матче, он сказал, что не видел и не слышал о «каких-то организованных акциях». «Этого не видели в руководстве Федерации футбола Франции, мы сидели вместе. Получили хорошие отзывы», — отметил Мутко.

Чиновник заверил, что российские правоохранительные органы готовы помочь ФИФА и предоставить видеоматериалы.

О расистских выкриках во время товарищеского матча между сборными России и Франции, который прошел 27 марта в Петербурге, стало известно из сообщения портала Topmercato.com, который ссылался на фотографа AFP. По его словам, оскорбления звучали в отношении французских футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле. Когда Дембеле подавал угловые, с трибун «раздавалось обезьянье уханье», рассказал фотограф.

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев сообщил, что организация не зафиксировала неподобающего поведения болельщиков, но РФС начал расследование.

Матч закончился в пользу французов со счетом 3:1.

