Трамп обвинил Россию и Китай в игре с курсами валют

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в том, что они ведут игру на девальвацию валют, и назвал ситуацию «неприемлемой». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Это неприемлемо», — уверен Трамп.

Ранее Трамп неоднократно обвинял Пекин в манипуляциях с курсом валют. В 2016 году он заявлял: «Спросил ли нас Китай, было ли это нормально, девальвировать свою валюту, чтобы нашим компаниям было тяжелее конкурировать, облагать тяжелыми налогами наши товары, идущие в их страну».

В апреле прошлого года он изменил свою позицию после визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.

Курс рубля на прошлой неделе сильно понизился на фоне решения Вашингтона ввести новые санкции против российский компаний и их владельцев.