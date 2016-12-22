Карл Айкан продает свои казино Tropicana Entertainment за $1,85 млрд

Американская корпорация Карла Айкана Icahn Enterprises объявила о достижении соглашения по продаже ее дочерней компании Tropicana Entertainment Inc. Ее казино и отели будут переданы компании Eldorado Resorts, сообщается на сайте Icahn Enterprises.

Сумма сделки составит $1,85 млрд. На данный момент Tropicana владеет сетью из семи казино. Cделка будет закрыта во второй половине 2018 года.

В рейтинге миллиардеров Forbes Айкан занимает 73-е место с состоянием $17,5 млрд.