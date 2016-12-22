Группа ПИК продала часть бизнеса за 3,2 млрд руб.

Группа ПИК продала принадлежащие ей компании, которые занимались обслуживанием и эксплуатацией объектов недвижимости. Об этом говорится в отчетности группы по итогам 2017 года.

Входящие в группу компании были проданы в декабре 2017 года, говорится в отчете. Сумма сделки составила 3,2 млрд руб., из них 1,7 млрд руб. были выплачены ПИК деньгами. Еще 1,5 млрд руб. будут выплачены в течение трех лет, на задолженность будут начисляться 10% годовых.

Группа ПИК сфокусирована на развитии наиболее прибыльных сегментов своего девелоперского бизнеса, в котором сосредоточены ее основные компетенции и конкурентные преимущества, пояснил РБК представитель группы. По его словам, входящие в группу активы по управлению домами — качественные, но они не являются профильными для компании. Прошлогодняя выручка проданных компаний в 2017 году составила 10,6 млрд руб., прибыль — 600 млн руб.

«Мы получили выгодное предложение о реализации актива от профессионала на данном рынке. Для нас важно, что покупатель достаточно долго работает в данном бизнесе и разделяет нашу идеологию развития данного сервиса», — заметил представитель ПИК. Кто именно стал покупателем, компания не раскрывает.

Группа ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. В прошлом году группа сдала в эксплуатацию 2,1 млн кв. м массового жилья, подсчитало агентство «INFOline-Аналитика». Основным владельцем является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев. Чистая прибыль ПИК по итогам 2017 года составила 3,2 млрд руб., это в шесть раз ниже, чем по итогам 2016 года. Общая выручка группы при этом выросла в три раза, до 175,1 млрд руб.