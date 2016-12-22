Мосгорсуд подтвердил арест фигуранта дела владельцев «Суммы» Максидова

Мосгорсуд подтвердил арест экс-главы строительной компании «Интекс» Артура Максидова, проходящего по делу о создании преступного сообщества владельцами группы «Сумма» Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Решение Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказал судья.

Братья Магомедовы были задержаны 31 марта, а затем арестованы по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате. Им инкриминируют хищение из федерального и регионального бюджетов в общей сложности 2,5 млрд руб. До 30 мая бизнесмены будут находиться в СИЗО. Третьим подозреваемым проходит экс-глава входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Максидов. Он подозревается в хищении 668,9 млн руб.