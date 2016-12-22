Организаторы «Тотального диктанта» назвали самые частые ошибки москвичей

Чаще всего участники «Тотального диктанта» в Москве допускали ошибки в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на координатора акции в столице Марию Ровинскую.

«Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было. Также «струганные» вместо «струганые», «полесадник» вместо «палисадник», — рассказала Ровинская.

«Тотальный диктант» прошел 14 апреля на 365 площадках Москвы. Автором текста образовательной акции стала писательница Гузель Яхина, в столице диктант написали более 20 тыс. человек.