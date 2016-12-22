В Екатеринбурге произошел взрыв газа в жилом доме

В квартире в одном из жилых домов Екатеринбурга произошел пожар, вызванный воспламенением и взрывом бытового газа. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Эпицентр взрыва находился в квартире на последнем, пятом этаже. По предварительной информации, в результате взрыва газа в квартире были выбиты стекла, других повреждений конструкций нет. Площадь вспыхнувшего после взрыва пожара составила 40 кв. м. В течение 40 минут пожарные справились с огнем.

На месте ЧП работают пожарные, полиция, следственные органы и газовая служба. Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, эвакуировали семерых человек, в том числе двоих детей.

Официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал Znak.com, что происшествие, по предварительным данным, не носит криминального характера. «С большой долей вероятности можно предположить, что все случилось из-за нарушений правил пользования газовым оборудованием», — добавил он.

Сотрудники «Екатеринбурггаза» сообщили изданию, что причиной хлопка стала самовольная установка газовой плиты.