Пожар на рынке в Нальчике локализован
Общество, 10:10
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Пожар на рынке в Нальчике локализован
Возгорание на рынке в центре Нальчика локализовано. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
По состоянию на 9:08 мск площадь пожара составляет 3,2 тыс. кв. м. Производится проливка конструкции по двум участкам.
В результате возгорания никто не пострадал.
Ранее в ведомстве сообщали, что пожару присвоен третий ранг сложности. Известно, что загорелся сначала один павильон, затем огонь перекинулся на крышу второго.