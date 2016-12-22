Экс-глава томского управления МВД стал фигурантом двух уголовных дел

Против бывшего начальника УМВД России по Томской области генерал-майора Игоря Митрофанова завели два уголовных дела. Об этом сообщает агентство «Томск» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Томской области.
Уголовные дела возбудили по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения).
По информации УФСБ, Митрофанов за скидку в 1,7 млн руб. на покупку четырех машин от томского бизнесмена пообещал не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность. Также генерал-майор предоставил ложные сведения в пенсионный отдел, из-за чего с 28 марта 2017 года переплата по пенсии составила более 180 тыс. руб.
Митрофанов был отправлен в отставку приказом президента России Владимира Путина в июне 2016 года.