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Новый терминал симферопольского аэропорта принял первый рейс
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Новый терминал симферопольского аэропорта принял первый рейс
Общество, 09:54
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Новый терминал симферопольского аэропорта принял первый рейс

Новый терминал симферопольского аэропорта принял первый рейс из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет авиакомпании Nordwind приземлился примерно в 8:20 мск.

Как сообщает «Крыминформ», первым пассажиром, обслуженным в новом терминале, стала многодетная мама Светлана Коврижина, прилетевшая с мужем и дочкой. Глава республики Сергей Аксенов вручил ей букет цветов, а представитель перевозчика — сертификат на бесплатный перелет.

14 марта президент России Владимир Путин осмотрел новый аэровокзальный комплекс Симферополя и принял доклад о ходе строительства.

Постройка нового терминала заняла 22 месяца. Он расположен в 5 км от старого аэровокзала и в 14 км от города.

Теги: Симферополь , Крым , Аэропорт
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