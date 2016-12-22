При пожаре на хлебозаводе в Кузбассе погибла женщина

Работница хлебозавода в Новокузнецке (Кемеровская область) погибла в результате пожара в котельной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По предварительным данным, примерно в 1:30 по местному времени (5:30 мск) в котельной раздался громкий хлопок, затем из помещения пошел черный дым. Начальник смены вызвала пожарных и медиков, в процессе тушения на полу нашли 61-летнюю работницу котельной. Несмотря на оказанную помощь, женщина умерла в машине скорой помощи.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение технологического процесса в котельной. Проводится проверка для установления деталей случившегося и причин смерти потерпевшей.
«Сибдепо» со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что к моменту приезда пожарных в помещении рухнула внешняя стена. На площади 30 кв. м сгорело оборудование, на 50 кв. м — кровля. При этом 29 человек смогли покинуть здание самостоятельно.