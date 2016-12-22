Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году

CBS по ошибке сообщил о смерти супруги Буша-старшего

Пожар на рынке в Нальчике локализован

Экс-глава томского управления МВД стал фигурантом двух уголовных дел

Бизнес запросил разъяснения Минтранса по медосмотрам доставщиков пиццы

Новый терминал симферопольского аэропорта принял первый рейс

Гендиректор Starbucks извинился после ареста в кафе двух афроамериканцев

Смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть

Власти выделят новые частоты для скоростного интернета в самолетах

При пожаре на хлебозаводе в Кузбассе погибла женщина

В Красноярске медсестра получила два года условно за фото во «ВКонтакте»

Какие улицы, парки и набережные благоустроят в городах России в этом году

Акции UC Rusal упали на четверть

ЦБ отозвал лицензию у банка однокурсника Путина

WP узнала о гневе Трампа из-за числа высланных российских дипломатов

В Японии арестовали школьницу по подозрению в краже $93 тыс.

Минприроды предложило создать фонды для ликвидации свалок

В Нальчике загорелся центральный городской рынок

Атомные подводные лодки ТОФ устроили учебную «дуэль» на Камчатке

Сменивший Тулеева на посту главы Кузбасса Цивилев уволил четырех замов

Четырех жителей Хабаровска задержали за разжигание ксенофобии в соцсетях

Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах

Экс-директор ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для президентства

Победитель «Евровидения-2014» Кончита Вурст объявила о заражении ВИЧ

Белый дом подтвердил желание Трампа «быстро» вывести войска США из Сирии

В Подмосковье загорелись склады бывшего опытного завода

Илон Маск рассказал о новом способе сохранения второй ступени ракеты

Акции UC Rusal упали до исторического минимума на Гонконгской бирже

Аваков призвал мир учиться у Украины ведению гибридной войны с Россией

WSJ узнала о планах Трампа нанести удар по российским силам ПВО в Сирии