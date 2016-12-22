В Японии арестовали школьницу по подозрению в краже $93 тыс.
Общество, 08:19
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В Японии арестовали школьницу по подозрению в краже $93 тыс.
Полиция Токио арестовала 14-летнюю ученицу средней школы, подозреваемую в краже 10 млн иен ($93 тыс.). Об этом сообщает агентство Kyodo.
Сообщается, что школьница в течение нескольких дней ходила домой к своей однокласснице и воровала деньги, лежавшие в гостиной. После ареста подозреваемая призналась в содеянном, добавив, что поделилась деньгами с десятью одноклассниками. В доме школьницы были найдены 7,9 млн иен ($84 тыс), сейчас правоохранители ищут оставшуюся сумму.