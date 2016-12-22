Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,18 61,41 EUR Нал. 78,84 75,86 USD Бирж. 62,05 +0,06 EUR Бирж. 76,55 +0,13 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8050,00 -60,80 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 71,85 -1,06% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7264,56 +0,09%
Атомные подводные лодки ТОФ устроили учебную «дуэль» на Камчатке
Лента новостей
В Японии арестовали школьницу по подозрению в краже $93 тыс. 08:19, Общество Минприроды предложило создать фонды для ликвидации свалок 08:01, Бизнес В Нальчике загорелся центральный городской рынок 07:57, Общество Атомные подводные лодки ТОФ устроили учебную «дуэль» на Камчатке 07:55, Общество Сменивший Тулеева на посту главы Кузбасса Цивилев уволил четырех замов 07:51, Политика Четырех жителей Хабаровска задержали за разжигание ксенофобии в соцсетях 07:33, Общество Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах 07:00, Политика Экс-директор ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для президентства 06:46, Политика Победитель «Евровидения — 2014» Кончита Вурст объявила о заражении ВИЧ 06:44, Общество Белый дом подтвердил желание Трампа «быстро» вывести войска США из Сирии 06:32, Политика В Подмосковье загорелись склады бывшего опытного завода 05:56, Общество Илон Маск рассказал о новом способе сохранения второй ступени ракеты 05:43, Технологии и медиа Акции UC Rusal упали до исторического минимума на Гонконгской бирже 05:24, Бизнес Аваков призвал мир учиться у Украины ведению гибридной войны с Россией 05:20, Политика WSJ узнала о планах Трампа нанести удар по российским силам ПВО в Сирии 04:39, Политика Трамп объяснил конгрессу свое решение нанести ракетный удар по Сирии 04:24, Политика Глава МИД Германии назвал Россию «сложным партнером» по Сирии 03:46, Политика Умер сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке» актер 03:12, Общество В США из-за сальмонеллы отозвали более 200 млн куриных яиц 03:11, Общество В «Роскосмосе» рассказали о вложенных в «Ангару» более чем 110 млрд руб. 02:39, Технологии и медиа В Хабаровске застройщиков заподозрили в присвоении 1 млрд руб. дольщиков 02:39, Общество Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы в 20 раз превысила норму 01:47, Общество Тереза Мэй выступит перед парламентом для объяснения удара по Сирии 01:20, Политика СМИ сообщили о не выделенных на ремонт в «Зимней вишне» деньгах 00:58, Общество В Краснодарском крае машина врезалась в детей на детской площадке 00:42, Общество Макрон поблагодарил своих военных за «прекрасный» удар по Сирии 00:03, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 15 апр, 23:44, РБК и Билайн Саммит ЛАГ осудил возможное применение химоружия в Сирии 15 апр, 23:37, Политика
Атомные подводные лодки ТОФ устроили учебную «дуэль» на Камчатке
Общество, 07:55
0
Атомные подводные лодки ТОФ устроили учебную «дуэль» на Камчатке

Атомные подводные лодки «Владимир Мономах» и «Александр Невский» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения у берегов Камчатки, во время которых разыграли «дуэль». Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 

«Владимир Мономах» провел поиск и слежение за субмариной условного противника, роль которой выполнял «Александр Невский». Затем экипажи подводных лодок провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Отмечается, что во время учений подлодка «Владимир Мономах» выпустила учебную торпеду по «Александру Невскому» и успешно уклонилась от ответной атаки. Учения проводились при поддержке вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России.

От «Антея» до «Борея»: как модернизируется российский подводный флот Еще 5 фото
Фотогалерея

Теги: Камчатка , подводные лодки , военные учения , ВМФ России
Главное
Сменивший Тулеева на посту главы Кузбасса Цивилев уволил четырех замов Политика
Материалы по теме
«Ростех» вооружит малые корабли «ракетами-убийцами» подводных лодок Общество
Главком ВМФ счел неуязвимым подводный беспилотник Общество
Telegraph сообщил о приказе Мэй направить подлодки к Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.