Атомные подводные лодки ТОФ устроили учебную «дуэль» на Камчатке

Атомные подводные лодки «Владимир Мономах» и «Александр Невский» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения у берегов Камчатки, во время которых разыграли «дуэль». Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

«Владимир Мономах» провел поиск и слежение за субмариной условного противника, роль которой выполнял «Александр Невский». Затем экипажи подводных лодок провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Отмечается, что во время учений подлодка «Владимир Мономах» выпустила учебную торпеду по «Александру Невскому» и успешно уклонилась от ответной атаки. Учения проводились при поддержке вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России.