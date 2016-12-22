Победитель «Евровидения — 2014» Кончита Вурст объявила о заражении ВИЧ

Победительница конкурса «Евровидение-2014», австрийский транссексуал Том Нойвирт, ​ известная под псевдонимом Кончита Вурст, заявила о своем положительном ВИЧ-статусе. Об этом она написала в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BhmiEn7hw58/?utm_source=ig_embed

По ее словам, она пошла на это после угроз ее бывшего партнера, угрожавшего самостоятельно рассказать о болезни Вурст. Сама певица отметила, что живет с болезнью уже много лет и не захотела раскрывать свой статус. «Я никому не дам права напугать меня и влиять на мою жизнь таким образом», — подытожила Вурст.

30-летний австриец Том Нойвирт выиграл конкурс «Евровидение» в Копенгагене в мае 2014 года. Тогда он вышел на сцену с бородой, длинными волосами и в женском платье, протестуя против «дискриминации». В таком образе он выступал с 2011 года. До этого он участвовал в австрийском шоу талантов Starmania, не переодеваясь женщиной.



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