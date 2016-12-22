Аваков призвал мир учиться у Украины ведению гибридной войны с Россией

Весь мир должен перенимать опыт Украины в гибридной войне с Россией, заявил глава МВД страны Арсен Аваков. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, посвященном визиту министра в США.
«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — сказал министр.
Аваков отметил, что его визит в США вместе с начальником криминальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным имеет целью усиление сотрудничества с ФБР и Госдепартаментом «в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире». «Это очень важное значение, учитывая события в Солбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы », — подчеркнул глава МВД Украины.
Он добавил, что Россия использует организованную преступность, в частности, «воров в законе» для дестабилизации обстановки на Украине
В рамках визита высокопоставленных чинов МВД Украины в США запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США, а также посещение центра, где обучают агентов ФБР — академии Квантико,