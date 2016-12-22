В США из-за сальмонеллы отозвали более 200 млн куриных яиц

Птицеферма в графстве Гайд в Северной Каролине отозвала почти 207 млн куриных яиц из девяти штатов после отравлений сальмонеллезом. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по контролю продовольствия и медикаментов.
Согласно сведениям ведомства, от отравлений яйцами пострадали 22 человека на Восточном побережье США. В этой связи ферма самостоятельно отзывает 206,7 млн яиц из оптовых сетей и ресторанов Колорадо, Флориды, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Северной Каролины, Пенсильвании, Южной Дакоты, Вирджинии и Западной Вирджинии. В сообщении службы указывается шифр маркировки потенциально опасных для употребления яиц.
Названная ферма производит до 2,3 млн яиц в день.
Отзыв подобной продукции является крупнейшим в США с 2010 года, согласно информации портала Food Safety News. Тогда было отозвано более 550 млн яиц с двух ферм в Айове.
В конце февраля Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышках сальмонеллеза в 22 штатах США. Тогда причиной стало заражение возбудителем болезни растительного препарата «Кратом» (Kratom), который запрещен к продаже в нескольких штатах США.