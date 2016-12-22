В Краснодарском крае машина врезалась в детей на детской площадке
Общество, 00:42
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В Краснодарском крае машина врезалась в детей на детской площадке
В селе Большой Бейсуг Краснодарского края автомобиль врезался в детскую площадку, пострадали пять человек, включая четырех детей, рассказали РБК в управлении МЧС по региону.
«ДТП село Большой Бейсуг Краснодарский край. Машина влетела на детскую площадку, госпитализированы 5 чел. Женщина 79 года и четверо детей 2013, 2012, 2016, 2017. Дети в тяжелом состоянии, один в коме. Женщина в состоянии средней тяжести», — рассказал собеседник РБК.
Эту информацю РБК подтвердили во Всероссийском центре медицины катастроф (ВЦМК).