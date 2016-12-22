В Германии при столкновении двух небольших самолетов погибли два человека
Общество, 21:28
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В Германии при столкновении двух небольших самолетов погибли два человека
В Германии недалеко от города Швебиш-Халль в результате столкновения двух небольших самолетов погибли два человека. Об этом сообщили в местной полиции, сообщает Focus.
В полиции сообщили, что оба воздушных судна столкнулись во время посадки. Речь идет о спортивном самолете и малогабаритном. В экстренных службах отметили, что двумя жертвами крушения стали пилоты воздушных судов.
Пожарные сообщили, что малогабаритный самолет загорелся, но его уже потушили.
Полиция оцепила 6 км от зоны крушения. В расследовании будут принимать участие авиационные эксперты.