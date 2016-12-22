СК возбудил дело после стрельбы у ресторана в Махачкале

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы около ресторана в Махачкале, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщается на сайте управления СК по республике Дагестан. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
В пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану сообщили РБК о введении плана «Перехват» для поимки подозреваемых в стрельбе в Дагестане.
«Накануне в субботу, 14 апреля, в 00:30 в одном из ресторанов Махачкалы началась потасовка, закончившаяся перестрелкой. Трое людей были ранены, доставлены в больницу. После этого один из раненых скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, объявлен план «Перехват» для их поимки, ведутся поиски, обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в пресс-службе.
В сообщении СК отмечается, что стрельба произошла около ресторана «Викинг». Неизвестный во время конфликта выстрелил из пистолета с целью убить 40-летнего охранника ресторана. В результате мужчина скончался по дороге в больницу, а нападавший скрылся.