Из-за частичного обрушения здания в центре Москвы эвакуировали 26 человек
Общество, 15:56
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Из-за частичного обрушения здания в центре Москвы эвакуировали 26 человек
В центре Москвы из-за частичного обрушения здания были эвакуированы 26 человек. Об этом сообщили РБК в ГУ МЧС России по Москве. Как рассказал РБК источник в МЧС, речь идет о реконструируемом здании.
«По адресу Пушкарев пер., 12, прибыли спасательные подразделения, после проведения разведки была установлена угроза частичного нарушения целостности здания, в целях безопасности из соседнего здания выведено 26 человек», — рассказали в МЧС.
Источник РБК заметил, что в доме обрушились строительные конструкции.