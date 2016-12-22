В Ростовской области в одной из шахт обрушилась кровля
Общество, 11:36
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В Ростовской области в одной из шахт обрушилась кровля
В Ростовской области на шахте «Дальняя» произошел обвал кровли, в результате один рабочий погиб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — сказал представитель надзорного ведомства. Всего в смене работали 87 человек, 86 из них выбрались самостоятельно.
По данным агентства, обрушение монтируемой в забое кровли произошло на глубине 800 м.