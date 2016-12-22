The Independent назвала долю одобривших удары по Сирии британцев

Четверть британцев (28%) поддержали решение Великобритании в составе западной коалиции нанести удары по Сирии. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на проведенный опрос.

Опрос проводился в течение нескольких дней, во время которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «выдвигала аргументы в пользу ответных действий в ответ на предполагаемую химатаку» в сирийском городе Дума, передает издание.

При этом против военных действий в Арабской Республике выступили 36% опрошенных, 25% не определились, еще 11% выбрали пункт «не знаю».

The Independent подчеркивает, что почти половина опрошенных (47%) высказались за создание бесполетной зоны в Сирии для защиты гражданского населения, 11% выступили против, 9% не определились, еще 12% ответили «не знаю».

Великобритания вместе с США и Францией нанесла удары по Сирии в ночь на 14 апреля. Газета уточняет, что Британия использовала для действий четыре авиабазы ​​Royal Air Force с ракетами Storm Shadow. На вопрос прессы о том, будет ли еще Лондон участвовать в аналогичных ударах по республике, Мэй ответила: «Сирийский режим не должен сомневаться в нашей решимости в отношении вопроса об использовании ими химического оружия».