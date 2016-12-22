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В Румынии задержали 50 человек из-за беспорядков на футбольном матче
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В Румынии задержали 50 человек из-за беспорядков на футбольном матче
Общество, 10:47
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В Румынии задержали 50 человек из-за беспорядков на футбольном матче

В Румынии полиция задержала более 50 человек из-за беспорядков во время футбольного матча между командами систем бухарестских клубов «Стяуа» и «Рапид». Об этом сообщает портал Liber Tatea.

«Задержанным грозят штрафы», — сообщил изданию представитель полиции. По данным портала, для устранения беспорядков полицейским приходилось применять слезоточивый газ.

Видео: Emanuel Rosu / Twitter

Матч завершился победой «Рапида» со счетом 3:1, всего на стадионе было около 36 тыс. зрителей. Беспорядки на трибунах начались на 25-й минуте матча. После этого встреча прерывалась несколько раз.

Теги: Румыния , футбольный матч
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