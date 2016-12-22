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Косачев удивился позиции одной страны на голосовании в СБ ООН по Сирии
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Косачев удивился позиции одной страны на голосовании в СБ ООН по Сирии
Война в Сирии, 09:46
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Косачев удивился позиции одной страны на голосовании в СБ ООН по Сирии

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции по Сирии. Итоги голосования в целом сенатор признал предсказуемыми, написал он в Facebook.

Косачев напомнил, что «за» документ, помимо России, проголосовали Китай и Боливия, «воздержались» — Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

«Остальные восемь членов СБ, включая США, Францию и Великобританию, высказались против. Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал», — написал Косачев. О том, позиция какой именно страны удивила сенатора, Косачев уточнять не стал.

Российская резолюция об осуждении ударов по Сирии не прошла голосование Совета Безопасности ООН, заседание по этому вопросу состоялось 14 апреля. В проекте содержалось осуждение «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Кроме того, в документе предлагалось «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии».

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Фотогалерея

При этом постпред Франции в ООН Франсуа Делаттр заявил, что в скором времени Париж подготовит собственный проект резолюции по Сирии и представит его на рассмотрение Совбеза.​

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Их целями стали объекты военной инфраструктуры страны. Как пояснял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать президента Арабской Республики Башара Асада от использования химического оружия в регионе.

Теги: Константин Косачев , Сирия , СБ ООН
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