В Китае экстренно сел лайнер Air China из-за нападения на бортпроводника

Самолет авиакомпании ​ Air China экстренно приземлился в китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань после того, как один из пассажиров напал на бортпроводника. Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Рейс CA1350 вылетел из Чанша провинции Хунань в 8:40 по местному времени и первоначально должен был прилететь в международный аэропорт Пекина в 11:00», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, во время полета один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за этого лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чжэнчжоу в 9:58.

Все пассажиры, кроме подозреваемого, покинули самолет и находятся в зале ожидания. На месте происшествия работает полиция.