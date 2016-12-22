Швейцария прокомментировала удары западной коалиции по Сирии

Министр обороны Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что США, Великобритании и Франции следовало дождаться результатов проверки информации о применении химоружия режимом Башара Асада в Сирии до нанесения ударов. Об этом министр заявил в интервью Blick.

«ООН направила экспертов по химическому оружию для проведения расследования возможного применения ядовитых газов. Эта миссия в состоянии определить, использовалось ли какое химическое оружие. Их результаты нужно было подождать», — сказал Пармелен.

Он добавил, что важно быть «предельно осторожным», прежде чем принимать окончательные решения.

В ночь на 14 апреля Великобритания, США и Франция нанесли совместный удар по Сирии. Целью ракетного удара были объекты, на которых по данным западных стран разрабатывалось химическое оружие. Вечером того же дня Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции, которая осуждает ракетный удар по Сирии, однако он в итоге не был принят.