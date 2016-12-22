В США три человека погибли из-за непогоды

Жертвами непогоды в США стали три человека. Об этом сообщает Associated Press.

В некоторых районах страны идет сильный снег и ледяные дожди, а также наблюдаются сильные порывы ветра. В городе Хотон в штате Луизиана дерево упало на передвижной дом и убило спящую внутри двухлетнюю девочку. В штате Висконсин женщина ехала по заледеневшей дороге за рулем микроавтобуса, потеряла управление и выехала на встречную полосу, врезавшись во внедорожник. Водитель микроавтобуса погибла, пострадавшего водителя джипа и троих пассажиров госпитализировали.

Кроме того, водитель грузовика погиб, потеряв управление на трассе 80 в западной части штата Небраска и врезавшись в стоявший на обочине полуприцеп. В штате Арканзас из-за порывов ветра пострадали по меньшей мере четыре человека. Ветер вырывал деревья с корнем, опрокидывал автомобили и обрывал линии электропередач. Из-за непогоды в аэропорту городов Миннеаполис и Сент-Пол в штате Миннесота отменили примерно 400 рейсов.

Ранее в Торонто также были отменены более 210 прибывающих и более 220 вылетающих авиарейсов из-за непогоды.