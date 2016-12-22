С мыса Канаверал стартовала ракета Atlas V с военными спутниками США

В Венгрии несогласные с итогами парламентских выборов провели митинг

СМИ узнали о 20 погибших иранцах при взрыве в сирийском Алеппо

Финал конкурса «Мисс Россия-2018». Фоторепортаж

В Торонто отменили более 400 авиарейсов из-за ледяных дождей и снегопада

Титул «Мисс Россия-2018» завоевала студентка из Чувашии

В Госдепе предложили Сирии задекларировать запасы химоружия

Связанный с «Реновой» концерн сообщил о разморозке операций в долларах

В США вандалы осквернили статую третьего президента страны

В Великобритании автомобиль наехал на пешеходов

В Белом доме сообщили о возможных санкциях против России из-за Сирии

Президент Боливии назвал США самой большой угрозой миру

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Сирии после ракетных ударов

Последние боевики покинули сирийский город Дума

Сирийская армия заявила о полном освобождении Восточной Гуты от боевиков

Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году

Постпред России при ОБСЕ обвинил Запад в подрыве переговоров по Сирии

Как российские и мировые политики отреагировали на удары США по Сирии

Женщина госпитализирована после обрушения потолка в ТЦ под Челябинском

Небензя рассказал о переходе от «дипломатии мифов» к «дипломатии абсурда»

Бывшему зампремьера Татарстана Швецову вызвали скорую в зал суда

Патриарх Кирилл обсудил с папой римским ситуацию в Сирии

Совбез ООН не принял резолюцию России об осуждении ударов по Сирии

Манчини сообщил о серьезной травме вратаря «Зенита» и сборной России

Генсек НАТО заявил о невозможности исключить новые химатаки в Сирии

«Ак Барс» выиграл у ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Лавров заявил об отказе Макрона делиться данными о «вине» Дамаска в Думе

США назвали условие нового удара по Сирии

При крушении самолета под Липецком погиб замглавы летно-спортивного клуба

Генсек ООН призвал Совбез расследовать заявления о химатаке в Сирии