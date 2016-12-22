В Торонто отменили более 400 авиарейсов из-за ледяных дождей и снегопада

В Международном аэропорту Пирсона в Торонто отменил более 210 прибывающих и более 220 вылетающих авиарейсов из-за ледяных дождей и снегопада. Об этом сообщает телеканал CBC.
По данным полиции, в городе зафиксировано более 400 аварий. Несколько колледжей и университетов в Торонто отменили занятия для студентов из-за плохой погоды, в провинции Онтарио также закрывают школы. Правоохранители призвали водителей не пользоваться личным транспортом и держаться подальше от трасс. В настоящий момент расчисткой города от наледи и снега занимаются более 80 единиц техники. Власти Торонто также предупредили жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии из-за падения обледенелых деревьев на линии электропередач.
Погода 15 апреля ухудшится, в городе ожидают ледяную бурю и сильные порывы ветра. В понедельник, 16 апреля, ожидается улучшение метеоусловий.