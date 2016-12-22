Бывшему зампремьера Татарстана Швецову вызвали скорую в зал суда

Бывшему заместителю премьер-министра Татарстана министру транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Швецову вызвали скорую в зал суда. Об этом заявил РБК источник в правоохранительных органах.

По его словам, после суда бывший чиновник почувствовал себя плохо. «После суда ему вызывали скорую», — добавил собеседник РБК.

О том, что Владимир Швецов, который стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве, госпитализирован после суда, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан отказались прокомментировать информацию о госпитализации Владимира Швецова. «Не комментируем», — заявили в пресс-службе.

По данным «РБК Татарстан», 30 января сотрудники СУ СКР по Татарстану задержали Владимира Швецова в рамах уголовного дела о мошенничестве с залоговым имуществом ЗАО «ПАК» на 60 млн руб. Другими фигурантами по этому делу являются его сын — Владимир Швецов-младший и главбух ЗАО «Авангард» Наталья Устинова. По данным следствия, дело было возбуждено в 2017 году. Швецов-младший причастен к махинациям с залоговым имуществом республиканского холдинга ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 млн руб.

На следующий день после задержания Владимира Швецова источник «РБК Татарстан», знакомый с ходом расследования, заявил, что бывший чиновник лечится в РКБ-2, куда его госпитализировали 29 января после допроса в СУ СКР Татарстана. В апреле республиканское СУ СК направило в Советский районный суд Казани ходатайство о взятии под стражу Владимира Швецова.