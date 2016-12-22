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В Австралии самолет экстренно сел из-за падения давления на борту
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В Австралии самолет экстренно сел из-за падения давления на борту
Общество, 04:02
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В Австралии самолет экстренно сел из-за падения давления на борту

Самолет Airbus А330 австралийской компании Qantas, вылетевший из города Перта в Сидней, совершил экстренную посадку в аэропорту Мельбурна из-за падения давления на борту. Об этом сообщил Девятый канал австралийского телевидения со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Как отмечается в сообщении, экипаж заметил неисправность в кондиционировании воздуха на борту воздушного судна. В результате пилоты приняли решения отклониться от курса и совершить посадку.
Во время снижения на до 3 тыс. м, когда поддержка давления на борту самолета не требуется, система кондиционирования была перезапущена во время полета. Самолет благополучно приземлился в Мельбурне, сообщил телеканал.

После посадки пассажиры самолета были пересажены на другой борт. Эксперты займутся обследованием экстренно севшего самолета.

Теги: Австралия , авиапроисшествие , аварийная посадка
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