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Баста выплатил Децлу 350 тыс. руб. за оскорбления в соцсетях
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Баста выплатил Децлу 350 тыс. руб. за оскорбления в соцсетях
Общество, 21:42
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Баста выплатил Децлу 350 тыс. руб. за оскорбления в соцсетях

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) выплатил по решению суда 350 тыс. руб. компенсации исполнителю Кириллу Толмацкому (Децл) за оскорбление в соцсетях. Полученные деньги исполнитель направил на благотворительность, заявил ТАСС юрист Децла Роман Лалаян.

«80% от суммы мой доверитель отправил в тот же благотворительный фонд, который получал уже от Кирилла деньги по первому иску», — сказал юрист, не называя организации.

По словам Лалаяна, деньги были получены с Вакуленко месяц назад. «Мы получили исполнительный лист и в соответствии с законом предъявили его в банк, где у Вакуленко находится счет. И кассово нам по этому исполнительному листу списали денежные средства», — заметил он

В августе 2017 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тыс. руб. Баста попытался оспорить решение, но суд отклонил ​апелляцию.

Децл подал четыре иска на 4 млн руб. из-за оскорблений в Twitter. Рэпер утверждал, что публикации в соцсети ​Вакуленко (в частности, коллаж, высмеивающий его прическу) «порочат его честь и достоинство».

Ссора между рэперами началась в августе 2016 года, когда Децл пожаловался в Twitter на громкую музыку в клубе «Газгольдер», основанном Бастой. В ответ Вакуленко оскорбил Децла в своем Twitter.

Теги: Баста , Децл , рэп
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