Путин призвал соблюдать права уволенных работников

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым заявил, что необходимо не допускать незаконные увольнения.​ Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее», — сказал президент.

Шмаков рассказал, что в целом нормы права выполняются, но на некоторых предприятиях встречаются нарушения Трудового кодекса.

В частности, по его словам, возникают проблемы с выплатой зарплат на обанкротившихся предприятиях. Это становится возможным из-за пробела в законодательстве, «потому что выплата заработной платы при банкротстве не находится на втором месте по выплатам, а передвигается иногда к поздней очереди».

«Вот эта очередность — мы с вами неоднократно об этом говорили, в принципе надо, конечно, продумать, с правительством поговорить и с вашими специалистами еще раз проконсультироваться, посмотреть на эту очередность», — ответил Путин. «Потому что в данном случае права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, безусловно, должны быть обеспечены», — подчеркнул он.

Шмаков добавил, что, возможно, стоило бы изменить законодательство и сделать, чтобы зарплата выплачивалась перед налогами. «Мы тогда сможем даже энергию налоговых органов направить на то, чтобы и они были заинтересованы в том, чтобы заработная плата выплачивалась», — пояснил он.