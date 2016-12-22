В Краснодаре умер участник «Comedy Баттл» Андрей Жмакин

Участник шоу «Comedy Баттл» и игрок КВН Андрей Жмакин умер 10 апреля от сердечной недостаточности, сообщил РБК его друг Александр Головко.

«Он упал на улице, [официальная причина — ] сердечная недостаточность. Он ничем не болел», — рассказал Головко.

На странице Кубанского государственного аграрного университета во «ВКонтакте» сообщается, что Жмакин перед смертью присутствовал на игре КВН, где выступал в роли судьи. «После судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности... Ему было 24 года. Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким», — говорится в сообщении.

Жмакин участвовал в шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Во время учебы в вузе он был в составе команды КВН Кубанского аграрного университета. В Краснодаре Жмакин работал ведущим мероприятий вместе с Головко.