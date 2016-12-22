Собянин взял на воспитание бездомную собаку
Общество, 18:04
0
Собянин взял на воспитание бездомную собаку
Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин, посетив одну из площадок фестиваля «Пасхальный дар», взял на воспитание бездомную собаку. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо — у меня теперь новый друг», — написал мэр.
На сайте мэра Москвы говорится, что фестиваль проходит на 38 площадках по всему городу. На фестивале можно не только забрать бездомных животных, но и научиться делать ошейники, адресные бирки и ухаживать за питомцами на мастер-классах.