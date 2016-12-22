Собянин взял на воспитание бездомную собаку

Сергей Собянин (Фото: Сергей Собянин / «Вконтакте»)

Мэр Москвы Сергей Собянин, посетив ​одну из площадок фестиваля «Пасхальный дар», взял на воспитание бездомную собаку. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо — у меня теперь новый друг», — написал мэр.

На сайте мэра Москвы говорится, что фестиваль проходит на 38 площадках по всему городу. На фестивале можно не только забрать бездомных животных, но и научиться делать ошейники, адресные бирки и ухаживать за питомцами на мастер-классах.