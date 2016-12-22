Поезд Москва — Хельсинки задержали на границе из-за дебошира

Фирменный поезд «Лев Толстой», следовавший из Москвы в Хельсинки, остановили на границе из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. Об этом со ссылкой на финских таможенников сообщает «Фонтанка».

На станции Вайниккала дебошира задержали. Других пассажиров вывели, состав проверили пограничники с собаками.

В железнодорожной компании VR журналистам сообщили, что поезд дальше не пошел, пассажиры отправятся в Хельсинки на поезде «Аллегро», который идет из Санкт-Петербурга.

28 февраля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали дебошира, который бегал по самолету голым. Также он напал на бортпроводника и других пассажиров.