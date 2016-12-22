В ДТП с автобусом в Болгарии погибли шесть человек

В Болгарии пассажирский автобус, следовавший по маршруту Бургас — София, столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и упал в кювет. В результате ДТП погибли шесть человек, еще около 20 получили ранения, сообщает агентство Novinite.

Точное количество пострадавших уточняется. Пресс-секретарь Центра скорой медицинской помощи в Софии Катя Сунгарская сообщила «Русской Болгарии», что в числе погибших был один ребенок. На месте трагедии работают 14 бригад спасательных служб. По предварительным данным МВД, водитель автобуса не виноват в аварии. Очевидцы рассказали, что вина за происшествие лежит на водителе легкового автомобиля.

Движение на трассе приостановлено, чтобы обеспечить машинам скорой помощи беспрепятственный доступ к месту трагедии. В МВД Болгарии посоветовали водителям, направляющимся в Софию, воспользоваться обходным маршрутом через Мухово, Ихтиман и Самоков.