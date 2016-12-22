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В Домодедово задержали блогера за попытку розыгрыша с гранатами
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В Домодедово задержали блогера за попытку розыгрыша с гранатами
Общество, 14:52
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В Домодедово задержали блогера за попытку розыгрыша с гранатами

В московском аэропорту Домодедово задержаны двое мужчин, планировавших разыграть пассажиров и сотрудников службы безопасности с помощью муляжей гранат. Об этом РБК рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время досмотра ручной клади 22-летнего мужчины сотрудники службы безопасности нашли предметы, похожие на гранаты и пистолет. Хозяина сумки и его спутника доставили в дежурную часть.

После обследования подозрительной сумки кинологами УТ МВД России по ЦФО и взрывотехниками Росгвардии выяснилось, что гранаты были муляжами, а пистолет — пневматическим.

По словам Волк, один из молодых людей оказался блогером, который снимает розыгрыши на видео и выкладывает в интернет. «Идея пошутить в аэропорту и посмотреть на реакцию пассажиров, сотрудников авиационной безопасности и полиции принадлежит ему, а товарищ вызвался оказать помощь», — пояснила представитель МВД.

Против обоих возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ, мировой судья вынес постановления об административном аресте.

В феврале в Казани задержали блогера и его четырех приятелей за инсценировку похищения человека. Полицейские получили сообщение о происшествии от очевидцев. После того как оказалось, что это розыгрыш, молодых людей отпустили. Блогер с ником Нариман объяснил, что это был социальный эксперимент.

Теги: Домодедово , блогер
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