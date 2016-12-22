Пять человек погибли в канализационном колодце в Уфе

В Уфе пять человек погибли и еще один пострадал при спуске в канализационный колодец ресторанного комплекса по адресу: Бельская, 25. Причиной летального исхода, предварительно, назвали отравление газом, сообщается на сайте городской администрации.

Уточняется, что сотрудник ресторанного комплекса упал в колодец во время работ на территории объекта. К нему на помощь пришли другие сотрудники, спустившиеся в колодец вслед за ним.

«По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание», — говорится в сообщении.

По данному факту следственное управление СК по Республике Башкортостан проводит проверку.