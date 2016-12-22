Возбуждено дело о мошенничестве в карельском санатории «Марциальные Воды»

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями бывшими руководителями одного из лечебно-оздоровительных учреждений республики. Они подозреваются в хищении на общую сумму 15 млн руб. Об этом говорится в сообщении главного управления республиканского МВД.

По данным полиции, региональному правительству принадлежит 51% уставного капитала учреждения.

Против этих лиц возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление служебными полномочиями) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, которое было совершено организованной группой либо в особо крупном размере) УК РФ.

Один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что подозреваемый заключил с двумя организациями договоры о продаже путевок в лечебно-профилактическое учреждение. Фирмы, которые фактически принадлежали ему, получали процент от выручки. Далее он со своим ​подчиненным организовал работу таким образом, что желающие лечиться в знаменитом минеральном источнике обращались не в медучреждение, а в принадлежащие ему фирмы. Сумма ущерба от этой деятельности управляющего составила не менее 10 млн руб.

Второй фигурант похитил более 5 млн руб., которые должны были поступить на счета фирм в качестве оплаты за путевки.

Речь идет о хищениях в санатории «Марциальные Воды», в организации которых подозревается бывший директор заведения Александр Матиешин. Второй фигурант — нынешний заместитель директора санатория Илья Филиппенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Карелии.

Матиешину, который возглавлял санаторий с 2012 по 2017 год, принадлежит 51% компании, владеющей этим заведением.

Марциальные Воды — старейший в России бальнеологический и грязевой курорт. Открыт по указу Петра I в первой четверти XVIII века на железистом источнике, расположен недалеко от города Кондопога в Карелии.