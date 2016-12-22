Параолимпийская чемпионка Лысова выиграла суд против немецкой газеты

Шестикратная параолимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла в суде Гамбурга иск против немецкой газеты Bild, которая обвинила российскую спортсменку в том, что она принимает допинг. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Bild опубликовала статью, в которой назвала Лысову «русской, принимающей допинг», за несколько дней до начала Параолимпийских игр в Пхёнчхане. Спортсменка попросила издание удалить статью и опубликовать опровержение, но газета отказалось это сделать.

«Лысова была ужасно разочарована этой статьей, которая нанесла ущерб ее репутации и причинила ей душевные страдания. Газета опорочила доброе имя спортсменки. Спорт для Михалины — это вся ее жизнь. По этой причине можно говорить о грубом нарушении личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении Паралимпийского комитета.

Суд встал на сторону Лысовой и запретил газете называть спортсменку «русской, принимающей допинг», и предписал удалить порочащую ее имя статью с сайта издания.